تعرف على أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 149750 ديناراً، فيما سجلت يوم أمس السبت 150150 ديناراً لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 148750 ديناراً، لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة، ليبلغ سعر البيع 149700 دينار، والشراء 149600 دينار لكل 100 دولار.