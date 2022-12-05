تعرف على حصة العراق من إنتاج النفط في اوبك+

شفق نيوز/ وفق بيان حصص إنتاج النفط لدول أوبك+، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، يستمر خفض إنتاج النفط في شهر يناير/كانون الثاني 2023 بمقدار مليونين برميل يوميا، إذ قرر التحالف تعديل الإنتاج الطوعي بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وحسب الاتفاق فإن حصة إنتاج العراق، في شهر يناير/كانون الثاني سيبلغ 4.431 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 220 ألف برميل يوميًا.

ويقدر إنتاج المملكة العربية السعودية 2023 في الشهر المقبل بـ 10.478 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض 526 ألف برميل يوميًا.

وسيبلغ إنتاج الإمارات في الشهر المقبل 3.019 مليون برميل يوميًا، بانخفاض قدره 160 ألف برميل يوميًا .

وسينخفض انتاج الكويت بمقدار 135 الف برميل يوميا ليصل الى 2.676 مليون برميل يوميا .

كما سينخفض إنتاج الجزائر بمقدار 48 ألف برميل يوميًا عن مستويات شهر أغسطس/آب، ليسجل 1.007 مليون برميل يوميًا، بموجب حصص إنتاج النفط لدول أوبك+.

وسينخفض انتاج روسيا من النفط بمقدار 526 الف برميل يوميا ليصل الى 10.478 مليون برميل يوميا .

وبموجب الاتفاق فانه سيكون مجموع انتاج اوبك لشهر كانون الثاني 41,856 مليون برميل يوميا وهو اقل بمقدار مليونين برميل يوميا عن حصص انتاج اوبك لشهر اب الماضي.