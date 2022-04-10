تعرف على ترتيب العراق عالميا وعربيا بين أكبر الدول بالناتج المحلي الإجمالي

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 52 عالميا والرابعة عربيا من بين أكبر الدول في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وفقا لمجلة "CEOWORLD " الامريكية للإحصاء.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "أكبر خمسة اقتصادات في العالم وفقًا للقياس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هي الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة، وان هذه البلدان الخمسة الأولى تشكل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي العالمي من خلال الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية"، مشيرة الى ان"الناتج المحلي الإجمالي العالمي يبلغ 95 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من العام 2022".

واضافت ان "الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للولايات المتحدة التي جاءت الأولى عالميا يبلغ 24.79 تريليون دولار في العام 2022، وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ، حيث يبلغ 18.46 تريليون دولار، فيما تمتلك اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي يبلغ 5.38 تريليونات دولار، وجاء الاقتصاد الألماني رابع أكبر اقتصاد في العالم حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 4.5 تريليونات دولار، ويعد اقتصاد المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد في العالم حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 3.44 تريليونات دولار أمريكي".

واشارت الى ان "العراق جاء بالمرتبة 52 عالميا والمرتبة الرابعة عربيا حيث يبلغ الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للعراق خلال العام 2022 حوالي 226 مليارا، و620 مليون دولار"، متوقعة ان "يرتفع هذا الناتج خلال العام 2023 الى 239 ملياراً، و993 مليون دولار، والى 251 مليارا، و504 ملايين دولار خلال العام 2024 ، وسيصل الى 277 مليارا، و850 مليون دولار في العام 2026".

وحسب التقرير "عربيا جاءت "السعودية اولا والمرتبة 19 عالميا بأكبر ناتج محلي اجمالي حيث سيبلغ في العام 2022 حوالي 876 مليارا، و148 مليون دولار، تليها مصر ثانيا وبالمرتبة 33 عالميا وبواقع 438 مليارا و348 مليون دولار، تليها ثالثا الامارات العربية المتحدة وبالمرتبة 35 عالميا وبواقع 427 مليارا، و930 مليون دولار، ومن ثم تأتي قطر خامسا وبالمرتبة 57 عالميا وبواقع 180 مليارا و883 مليون دولار".

ويعتبر إجمالي الناتج المحلي هو القيمة السوقية النقدية لجميع السلع والخدمات النهائية المصنوعة داخل بلد ما خلال فترة محددة.