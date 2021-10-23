تعرف على تاثير كورونا في جودة التعليم بالعراق

شفق نيوز/ اظهر استطلاع اقامته الشركة العامة الاستشارية"bcw" ، يوم السبت، أن 9 من اصل 10 شباب عرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "قلقون" حول جودة التعليم الذي يتلقونه.

وقالت الشركة في تقرير لها للعام 2021، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "9 شباب من كل 10 شباب عرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اي مانسبته 87٪ قلقون حول جودة التعليم الذي يتلقونه"، مبيناً أن "هذا القلق ينتشر بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح أن "مانسبته 85% من الشباب العربي في الخليج، و 88٪ من الشباب في كل من شمال إفريقيا والشام يشعرون بعدم الرضا عن التعليم المتاح لهم".

وأضاف ان "المثير للقلق أن وباء COVID-19 قد أدى إلى تفاقم تجربة التعليم للشباب، حيث قال أكثر من نصف المشاركين في الامارات (51٪)، إن الوباء أثر سلبًا على تعليمهم".

وعن العراق بين التقرير، أن "73% من الشباب في العراق أشاروا إلى أن وباء كورونا اثر على جودة التعليم في البلاد"، موضحاً أن وباء كورونا أثر بحسب الاستطلاع على جودة التعليم لدى 97% من الشباب السوري، و83% من الشباب الكويتي، و82% من الشباب الاردني، و79% من الشباب المصري، و77% و74% من الشباب العماني".

وتابع أن "72 % من الشباب في ليبيا ، و70 % من الشباب المغربي، و51% من الشابا الاماراتي أشاروا إلى أن الوباء اثر في جودة التعليم فيها تسبقها البحرين بواقع 54 بالمئة".