سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على تاثير كورونا في جودة التعليم بالعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-23T11:08:23+0000
تعرف على تاثير كورونا في جودة التعليم بالعراق

شفق نيوز/ اظهر استطلاع اقامته الشركة العامة الاستشارية"bcw" ، يوم السبت، أن 9 من اصل 10 شباب عرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  "قلقون" حول جودة التعليم الذي يتلقونه.

وقالت الشركة في تقرير لها للعام 2021، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "9 شباب من كل  10 شباب عرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اي مانسبته 87٪  قلقون حول جودة التعليم الذي يتلقونه"، مبيناً أن "هذا القلق ينتشر بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح أن "مانسبته 85% من الشباب العربي في الخليج،  و 88٪ من الشباب في كل من شمال إفريقيا والشام يشعرون بعدم الرضا عن التعليم المتاح لهم".

وأضاف ان "المثير للقلق أن وباء COVID-19 قد أدى إلى تفاقم تجربة التعليم للشباب، حيث قال أكثر من نصف المشاركين في الامارات (51٪)، إن الوباء أثر سلبًا على تعليمهم".

وعن العراق بين التقرير، أن "73% من الشباب في العراق أشاروا إلى أن وباء كورونا اثر على جودة التعليم في البلاد"، موضحاً أن وباء كورونا أثر بحسب الاستطلاع على جودة التعليم لدى 97% من الشباب السوري، و83% من الشباب الكويتي، و82% من الشباب الاردني، و79% من الشباب المصري، و77% و74% من الشباب العماني".

 وتابع أن "72 % من الشباب في ليبيا ، و70 % من الشباب المغربي، و51% من الشابا الاماراتي أشاروا إلى أن الوباء اثر في جودة التعليم فيها تسبقها البحرين بواقع 54 بالمئة".

related

أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب كورونا

Date: 2021-07-20 16:26:38
أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب كورونا

النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ أيار

Date: 2021-08-19 15:18:41
النفط يتراجع لأدنى مستوى منذ أيار

توقعات بانتعاش سوق النفط مطلع الشهر المقبل

Date: 2021-09-14 15:51:17
توقعات بانتعاش سوق النفط مطلع الشهر المقبل

كورونا يخفض فرص العمل في منفذ مندلي لاكثر من 70%

Date: 2021-05-16 12:33:12
كورونا يخفض فرص العمل في منفذ مندلي لاكثر من 70%