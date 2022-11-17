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تعرف على التبادل التجاري بين العراق وكوستاريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-17T10:23:15+0000
تعرف على التبادل التجاري بين العراق وكوستاريكا

شفق نيوز/ عدت مواد "الفواكه والمكسرات" من أهم استيرادات العراق من كوستاريكا خلال العام 2021، فيما لم تستورد كوستاريكا أي مادة من العراق حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق استورد من كوستاريكا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 579 مليون دولار"، مبينة أن "نمو الاستيرادات انخفض من كوستاريكا بنسبة 35% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان " الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل جاءت اولا في استيرادات العراق من كوستاريكا بقيمة بلغت 279 مليون دولار، تليها مواد بصرية وفوتوغرافية بقيمة مالية بلغت 192 مليون دولار، تليها الطائرات والمركبات وأجزائها بقيمة بلغت 61 مليون دولار، تليها التبغ وبدائل التبغ المصنعة بقيمة بلغت 17 مليون دولار.

كما اشار الموقع الى ان " كوستاريكا لم تستورد أي مواد من العراق في عام 2021".

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