تعاون مع العتبات في كربلاء.. الكهرباء تكشف خطط عملها للمحافظات

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الجمعة، سعيها لزيادة الطاقة الانتاجية لعموم محافظات العراق، وفيما لفتت الى زيادة حصة محافظة كربلاء بالتعاون مع العتبتين الحسينية والعباسية، حددت جملة عوامل تؤثر على ساعات التجهيز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء ماضية في تدعيم جميع بناها التحتية وزيادة الطاقات الإنتاجية لعموم محافظات العراق، من بينها محافظة كربلاء التي تستقطب الوافدين من جميع دول العالم".

وأضاف موسى، "وبناءً على ذلك، سعت وزارة الكهرباء إلى إكمال الصيانة الدورية والاضطرارية لمحطة الخيرات الغازية التي ترفد محافظة كربلاء بالطاقة الكهربائية، وأن تدرج ضمن خططها ادخال الدورة المركبة إلى المحطة المذكورة ذات الدورة البسيطة، ونعني بالدورات المركبة (أي الوحدات التوليدية التي لا تحتاج إلى غاز أو وقود، وتعطي طاقات توليدية جديدة لهذه المحطة)، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا على محافظة كربلاء".

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، "كما تخطط الوزارة بالمضي بمحطة الخيرات الاستثمارية، التي ستشكل زخما إضافيا إلى محافظة كربلاء وإلى المنظومة ككل، وما عدا ذلك، تسعى الوزارة إلى إدخال محطات تحويلية ثانوية ومحطات توزيع، واستحداث مغذيات، وهناك طاقات توليدية جاهزة للعمل ما أن ترتفع اطلاقات الغاز، ونطمح لإنشاء محطات حرارية، وإضافة طاقات توليدية جديدة سواء إلى كربلاء أو إلى باقي المحافظات".

ولفت موسى، إلى وجود "تنسيقٍ عالٍ مع محافظ كربلاء من خلال مشاريع تنمية الاقاليم، كما ساهمت العتبة الحسينية والعباسية بتعضيد جهود وزارة الكهرباء، وبالتالي تشهد المحافظة تحسناً في ساعات التجهيز، لكنها حتى الان دون مستوى الطموح بالنسبة لوزارة الكهرباء أو المواطنين، ونسعى إلى زيادة الحصة الكهربائية لمحافظة كربلاء".

وأوضح المتحدث الحكومي، أن "هناك جملة عوامل تسهم في زيادة أو تراجع ساعات تجهيز الكهرباء لمحافظة كربلاء، منها عطل المحطة أو التجاوز على الشبكة أو زيادة الطلب في مناطق دون أخرى، كما أن وزارة الكهرباء محكومة بإطلاقات الغاز، فمتى ما يتوفر الغاز سيتم زيادة حصص جميع المحافظات ومن ضمنها كربلاء".