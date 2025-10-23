تعافي أسعار خام البصرة بدعم من ارتفاع النفط العالمي
أحد حقول النفط في العراق/ عدسة وكالة شفق نيوز
2025-10-23T05:47:24+00:00
شفق
نيوز- متابعة
ارتفعت
أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع صعود النفط في الأسواق العالمية.
وارتفع
سعر خام البصرة الثقيل 1.6 دولاراً بما يعادل 1.77% ليصل لإلى 61.4 دولاراً، كما صعد سعر الخام المتوسط
1.6 دولاراً بما يعادل 1.73% ليصل إلى 62.19 دولاراً.
وقفز
النفط في الأسواق العالمية بنسبة 3%، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، بعدما بدأت
الهند مراجعة مشترياتها من النفط الروسي عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على
شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" بسبب الحرب في أوكرانيا.