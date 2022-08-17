تعافي أسعار النفط بعد انخفاض في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، منتعشة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر التي سجلتها في اليوم السابق، مع انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية والطلب القوي الذي لا يزال قويا، وحدت من ارتفاع الأسعار احتمال حدوث ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 92.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 27 سنتًا، أو 0.3٪ ، إلى 86.80 دولارًا للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي وفقا لأرقام معهد البترول الأمريكي بنحو 448 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس/ آب، وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 759 ألف برميل.

كما انتظر المستثمرون توضيحا بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وإمدادات النفط قد ترتفع إذا قبلت إيران والولايات المتحدة اقتراحا من الاتحاد الأوروبي يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد الأوروبي باقتراحها "النهائي" لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن لإبداء المرونة.

في غضون ذلك ، خفض باركليز توقعاته لسعر خام برنت يوم الثلاثاء بمقدار 8 دولارات للبرميل لعامي 2022 و 2023 ، حيث يتوقع فائضًا كبيرًا من النفط الخام على المدى القريب بسبب الإمدادات الروسية "المرنة".