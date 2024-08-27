تظاهرات غاضبة تغلق مواقع نفطية اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أغلق موظفون غاضبون يعملون في القطاع النفطي، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من المواقع النفطية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق وذلك احتجاجا على قرارات صادرة من وزارة النفط الاتحادية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظة شهدت منذ الصباح انطلاق تظاهرات "كبيرة" لموظفي شركة نفط البصرة، وقيام المحتجين بإغلاق مواقع نفطية في حقل الرميلة الجنوبية والشمالية والبرجسية.

هذا وشهد موقع "المكينة" النفطي اغلاقاً أيضا احتجاجاً على قرارات وزارة النفط الأخيرة.

هذا وكانت الوزارة قد قررت مؤخرا نقل جميع الموظفين النفطيين من شركاتهم الى شركات أخرى بسبب التحشيد للخروج بتظاهرات من قبلهم بالتعاون مع التنسيقيات مع وجود نوايا باجراءات تصعيدية.

ووجهت الوزارة من ضمن قراراتها تفكيك المجموعات والكروبات الضاغطة داخل القطاع النفطي بشكل عاجل، ومدروس من خلال اتخاذ مجموعة إجراءات إدارية و اولية سريعة وحاسمة بحق هذه المجاميع، وتعديل آلية الانتخابات الخاصة بأعضاء ادارة شركة نفط البصرة والمصافي الذين تم انتخابهم حديثا من قبل هذه التنسيقيات، وفقا لما نشره عضو مجلس النواب مصطفى سند على صفحات التواصل الاجتماعي.