تطوير طريق "كركوك - السليمانية" الدولي بكلفة 15 مليار دينار

شفق نيوز– كركوك

أعلنت مديرية بلدية كركوك، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروع توسعة وتطوير مدخل مدينة السليمانية من نفق آزادي وصولاً إلى جسر الحولي، بطول يبلغ 4,600 متر، وبتكلفة إجمالية تزيد عن 15 مليار دينار، على أن يتم إنجازه خلال 365 يوماً.

وقال مدير البلدية أحمد عمر محمد، لوكالة شفق نيوز، إن هذا المشروع يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير طريق كركوك – السليمانية الدولي، موضحاً أن الهدف منه هو تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز البنية التحتية للطريق بما يتناسب مع حجم الكثافة المرورية المتزايدة.

وأضاف أن تطوير الطريق سوف يساهم على تقليل الحوادث المرورية وسوف يكون الطريق بمواصفات عالية الجودة، مؤكداً ضرورة توسعة الطريق ليكون ملائما أكثر مما كان عليه.

وفي إطار جهود تجميل المدينة، أشار محمد إلى أن شعبة الحدائق والمتنزهات في بلدية كركوك تواصل أعمال تأهيل النافورات داخل القطاعات البلدية، في خطوة تهدف إلى إبراز جمالية المدينة وإحياء المرافق العامة، مؤكداً أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة البلدية لخلق بيئة حضرية متطورة تليق بأبناء كركوك وزوارها.

وشدد مدير البلدية على أن ملاكات البلدية تبذل جهوداً متواصلة في مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة، ضمن مساعيها الدائمة لتقديم أفضل الخدمات وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.

بدورها أعلنت بلدية السلیمانیة عن إغلاق جزئي لطريق كركوك لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم أمس الجمعة، بسبب أعمال تشييد طریق 100 متري، وأشارت إلى وضعها خطة بطرق بديلة للطريق المغلق.