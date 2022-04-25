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تطور جديد برواتب المتقاعدين لشهر أيار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-25T08:16:08+0000
تطور جديد برواتب المتقاعدين لشهر أيار

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي يوم الاثنين، ان رواتب المتقاعدين لشهر ايار لن تشمل المنحة البالغة 100 الف دينار.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز والذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، "لغاية اليوم لم يتم اخطار دائرة التقاعد العامة بتاريخ توزيع رواتب المتقاعدين لشهر ايار المقبل"، متوقعا "توزيعها نهاية الاسبوع الجاري".

واضاف المصدر ان "رواتب المتقاعدين لن تشمل منحة الـ100 ألف دينار تحت مسمى "منحة غلاء المعيشة" للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون 500 ألف دينار التي تم توزيعها خلال شهر نيسان الماضي"، مؤكدا ان "قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن هو توزيعها لشهر واحد فقط".

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في شهر نيسان الماضي بتوزيع منحة الـ100 ألف دينار مع الراتب لشهر نيسان للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون 500 ألف دينار.

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