تطورات لقاح كورونا تؤجل اجتماعاً لأعضاء "أوبك+" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاحد، عن تأجيل الاجتماع والاحتفالية بمناسبة تأسيس منظمة "أوبك وأوبك+" إلى شهر شباط المقبل، بعد تطورات إيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة قررت تأجيل الاجتماع والاحتفالية بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على تاسيس منظمة اوبك في بغداد الى شهر شباط المقبل"، موضحا أن "تأجيل الاحتفالية جاء لتوفير الاجواء الصحية الامنة وبعد التطورات الجديدة باكتشاف اللقاح ولضمان اكبر عدد ممكن من مشاركة وزراء النفط لمنظمة اوبك ومن خارج اوبك".

واشار الى ان "العراق حريص على اقامة هذه الاحتفالية لما لها من رمزية تاريخية وسياسية واقتصادية وبعد غياب لعقود للعراق عن استضافة لمثل هكذا احتفاليات وهي رسالة للعالم لموقع العراق المؤثر، وايضا لما لها من دلالة على الواقع الذي يحتله العراق في الاسواق النفطية العالمية والدور المؤثر له والدور الكبير ايضا في تاسيس المنظمة ودور المنظمة في تحقيق الاستقرار في الاسواق العالمية".

ولفت جهاد الى انه في بداية الاحتفالية سيكون هناك اجتماع لوزراء النفط اوبك واوبك+ وعلى هامش هذا الاجتماع سيكون هناك فعاليات ثقافية وفنية وسيكون هناك معرض للكاريكاتير موضوعه النفط ".

واعلنت وزارة النفط بتاريخ 10 ايلول الماضي انها اقترحت اقامة احتفالية ذكرى مرور 60 عاما على تاسيس منظمة اوبك بغداد ،في الرابع من شهر كانون الاول الحالي بعد ان كانت مقررة اقامتها في 14 ايلول 2020 والتي تاجلت بفعل انتشار فيروس كورونا.