تطورات جيلي مع مرور عامها الـ35

قبل خمسة وثلاثين عامًا، بدأ رجل أعمال شاب متفائل رؤية بأن المشاريع الحرة والحلول المستندة إلى السوق يمكن أن تقود التنمية المستدامة للمجتمع، شركة في مستودع قرية. اليوم، تطورت شركة Eric Li ، مجموعة Geely Holding Group ، من ورشة قرية صغيرة إلى شركة Fortune Global 500 لحلول تكنولوجيا السيارات والتنقل في فترة 35 عامًا.

من تصنيع قطع غيار الثلاجة إلى المجمدات، ومن صناعة ألواح الألمنيوم إلى تطوير مواد جديدة متطورة، ومن صناعة الدراجات البخارية إلى الدراجات النارية، ومن صناعة السيارات الصغيرة إلى جميع أنواع المركبات الشخصية والتجارية، فقد حققت جيلي نجاحًا كبيرًا.

دخلت جيلي صناعة السيارات في عام 1997 بطرازها الأول هاتشباك ، Haoqing. منذ ذلك الحين ، نمت المجموعة بسرعة من صانع سيارات محلي مع طراز واحد يبيع الآلاف سنويًا في السوق الصينية إلى صانع سيارات عالمي مع مئات الطرز التي تبيع أكثر من مليوني سيارة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

تعتبر كل ذكرى سنوية للمؤسسة علامة فارقة ، لكن عام 2021 كان مميزًا بشكل خاص بالنسبة لجيلي. يمثل العام الخامس والثلاثون لشركة جيلي نقطة تحول جديدة للشركة حيث تعمل على تسريع تطوير حلول التنقل الذكية والمستدامة والكهربائية.

في عام 2021 ، شهدت جيلي إطلاق شركة ZEEKR لتكنولوجيا وحلول التنقل الكهربائية الجديدة المتميزة. احتفلت المجموعة أيضًا بالذكرى العاشرة لتأسيسها في قائمة Fortune Global 500 ، حيث احتلت مؤخرًا المرتبة 239. تم إطلاق أول أقمار صناعية ، والتي ستدعم الاتصال عالي السرعة والملاحة الدقيقة والحوسبة السحابية المستقبلية ، من خط التجميع.

رحبت جيلي مؤخرًا بالمستثمرين الجدد في شركة سيارات فولفو حيث قامت بطرح الشركة السويدية المحترمة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك ستوكهولم. سيؤدي الاكتتاب العام الأولي الناجح لشركة فولفو إلى تسريع عملية تحويل العلامة التجارية إلى الكهرباء. في أمريكا ، وقعت العلامة التجارية الكهربائية عالية الأداء Polestar اتفاقية للاكتتاب العام عبر SPAC وإنتاج طرازها التالي في ساوث كارولينا.

كما أعلنت مجموعة جيلي للسيارات عن خططها للكهرباء والتنمية المستدامة للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة ، والتي تتضمن وعدًا ببيع أكثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2025 وتقليل إجمالي انبعاثات دورة الحياة بنسبة 25٪.

في عامها الخامس والثلاثين ، انتقلت جيلي من بذرة تغذيها الأحلام والمثابرة إلى غابة يدعمها العمل الجاد والمصير المشترك لجميع موظفيها وأصحاب المصلحة والشركاء والأصدقاء. على مدى العقود الثلاثة القادمة ، ستواصل جيلي القابضة التطلع إلى المستقبل من خلال النمو العالمي المستمر بالإضافة إلى متابعة هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنشاء نظام بيئي ذكي للتنقل في المستقبل يربط بين الأرض والسماء والفضاء.