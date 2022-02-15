تطورات الأزمة الأوكرانية تهبط بأسعار النفط 4 دولارات

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع الهدوء النسبي للأوضاع في شرق أوروبا، بعد انسحاب روسي جزئي من حدود أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام اقتصادية ان خسائر العقود الآجلة للنفط تفاقمت حيث هبط برنت نحو 4 دولارات إلى 92.60 دولاراً للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4 دولارات إلى 91.47 دولارا للبرميل.

وفي وقت كانت فيه أنظار العالم تتجه نحو شرق أوروبا، وتحديدا إلى أوكرانيا، ويستعد لأسوأ السيناريوهات التي تقول إن غدا الأربعاء سيكون "يوم الغزو"، يتفاجأ الرأي العام الدولي بإعلان انسحاب روسي جزئي من حدود أوكرانيا، في مؤشر قد يأخذه البعض على أنه بداية وقف للتصعيد.

ولكن يرى خبراء أن الأمر يتجاوز ما يوحي به ظاهره، فإنهم يتفقون عند جزئية هامة ضمن دلالات الانسحاب، تنضح بشكل أساسي من التوقيت الذي يأتي عشية "الموعد" المفترض للغزو الروسي، في رسالة أراد من خلالها الرئيس فلاديمير بوتين دحض جميع السيناريوهات والتكهنات المتداولة.

فالإعلان من شأنه أن يضرب أكثر من عصفور بالنسبة لموسكو، أولها تأكيد عدم وجود أي نية من جانبها لاجتياح كييف، وثانيا تفنيد التوقعات الغربية، وخصوصا الأمريكية" التي تنتظر حربا "في أي لحظة"، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين أمريكيين.

ثانيها أن في الانسحاب الجزئي رسالة باستمرار "الخطر"، حيث قد تعمل موسكو على اللعب بورقة الضغط الضمني من أجل تحقيق اختراق بملف الضمانات الأمنية، وهذا ما يفسره التراجع التكتيكي الجزئي بانتظار رد "أفضل" من جانب واشنطن والناتو على مقترحات موسكو.