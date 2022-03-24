تطمينات كورية عراقية حول عمل "دايو" في ميناء الفاو

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" الكورية الجنوبية، يوم الخميس، ان شركة "دايو" للإنشاءات، تسعى الى تحويل العراق ليصبح مركزا اقليميا من خلال مشروع ميناء الفاو، وذلك بحسب ما اعلنت الشركة بمناسبة زيارة وزير النقل العراقي ناصر الشبلي الى العاصمة سيئول.

وذكرت الصحيفة في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، ان شركة "دايو" قالت في بيان إن رئيسها التنفيذي بايك جونغ وان، التقى بالوزير العراقي لشرح وضع البناء الحالي لميناء الفاو في العراق، ووعده باستكمال المشروع بنجاح.

ولفتت الصحيفة الكورية إلى أن زيارة الوزير الشبلي برفقة المدير العام للشركة العامة للموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، الى كوريا الجنوبية والتي تستمر خمسة أيام، جاءت استجابة لدعوة تلقاها من وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري موون سيونغ هيوك.

ونقلت الصحيفة عن الشبلي قوله، إنه يشكر شركة "دايو" على قيادتها عملية إنشاء البنية التحتية للميناء العراقي "في ظل الوضع الصعب في البلد"، مضيفا انه خلال زيارته الحالية الى كوريا الجنوبية، اطلع على جوانب تقنية تتعلق بعمل الشركة ووزارة المحيطات والمهارات التي لديهم حول انشاء ميناء على الطراز الكوري وإدارته.

وتابع الشبلي انه "يتوقع ان تلعب دايو دور تقديم الحلول الشاملة".

وبحسب الصحيفة الكورية، فان لدى الحكومة العراقية خطة لاستثمار 53 ترليون وون لتطوير ميناء الفاو في البصرة، وتحويله الى احد اكبر 12 ميناء في العالم بحلول العام 2041.

وذكرت الصحيفة بأن شركة "دايو" فازت بما مجموعه تسعة مشاريع للإنشاءات قيمتها حوالي 3.78 مليار دولار ضمن مشروع تطوير الفاو والذي بدأ في العام 2014، بإقامة بحواجز لصد الأمواج.

وتابعت الصحيفة ان الحكومة العراقية تسعى بالاضافة الى ذلك للتعاون من الحكومة الكورية، من اجل الاطلاع مثلا على الخبرة التقنية في ادارة مرفأ بوسان الذي يعتبر بمثابة مركز رئيسي للتصدير في كوريا الجنوبية، مضيفة أن شركة "دايو" تأمل في المقابل بقيادة التعاون على المستوى الحكومي بين الدولتين، وتوفير فرص العمل مستقبلا من خلال اكتساب الخبرة في تشغيل الميناء الأجنبي في العراق.

وختم التقرير بتصريحات لمسؤول في شركة "دايو" يقول فيها إن "زيارة كبار المسؤولين العراقيين الى كوريا ستساهم في توطيد الثقة والعلاقة بين الحكومة العراقية وشركة دايو وسنشارك في المستقبل بشكل نشط في مشاريع البنى التحتية في العراق".