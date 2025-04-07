تضم 101 شخصية.. أكبر بعثة تجارية أمريكية تصل بغداد

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، يوم الإثنين، عن وصول أكبر بعثة تجارية أمريكية للعراق، تضم ممثلين عن 60 شركة في مختلف القطاعات.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة استيف لوتس، تقود وفدًا مكونا من 101 عضوا من حوالي 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق هذا الأسبوع".

وأضافت "تعد هذه أول مهمة تجارية معتمدة من وزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق في تاريخ الغرفة".

وأكدت "خلال الزيارة التي تمتد من 7 إلى 9 نيسان سيلتقي الوفد بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كما سيتواصل مع شركات عراقية، ويقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".

وبينت "توفر غرفة التجارة الأمريكية منصة لخلق وتنفيذ أفكار جديدة تهدف إلى إنشاء شراكات وسياسات تجارية تؤثر على تفكير الحكومات وقادة الأعمال في كلا البلدين، وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، دأبت الغرفة على زيارة العراق بانتظام واستضافة وفود حكومية عراقية في الولايات المتحدة"، مبينة "ستوقع غرفة التجارة الأمريكية خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي".

كما أعلنت السفارة أيضا أن "غرفة التجارة الأمريكية واتحاد غرف التجارة العراقية، وقعا مذكرة تفاهم محورية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي، وستعزز هذه الشراكة التعاون الاقتصادي طويل الأمد بين الطرفين".