تضم العراق.. مفاوضات خليجية لتأسيس أكبر شركة اتصالات في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلنت شركة "أريدو" القطرية للاتصالات، عن دخولها في مفاوضات مع شركتين كويتية وإماراتية لإنشاء مجموعة مشتركة مستقلة لإبراج الاتصالات هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقاً لبيان للشركة القطرية، أورده موقع "سكاي نيوز عربية" فإن المفاوضات جارية مع مجموعة "زين" الكويتية، وشركة "تاسك تاورز هولدينغ" الإماراتية، لدمج ما يقرب من 30 ألف من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والعراق والجزائر وتونس والأردن في شركة أبراج مستقلة مملوكة نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.

وبحسب البيان "ستشكل هذه الشراكة الجديدة أكبر شركة أبراج اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستعمل شركة الأبراج الجديدة ككيان مستقل وقائم بذاته يوفر البنية التحتية الخاملة كخدمة في جميع أنحاء المنطقة مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتآزر والحد من البصمة الكربونية".

وأضاف البيان أن "نموذج التشغيل المستقل سيعزز القيمة للمساهمين ويعزز الكفاءة التشغيلية والكربونية للبنية التحتية الخاملة للأبراج، ما يدعم تقليل البصمة الكربونية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وستحتفظ كل من "أوريدو" و "زين" ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية فيما يتعلق بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما.

وهذه الصفقة ستؤدي إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة "أريدو" ومجموعة "زين" من خلال هيكل رأسمال أكثر كفاءة.

وتوقع البيان أن توقع الأطراف الثلاثة اتفاقيبة نهائية بخصوص الصفقة في الربع الثالث من عام 2023.

وما تزال الصفقة المحتملة خاضعة للاتفاق على الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات النهائية، والحصول على جميع الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب عوامل أخرى.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الصفقة وفق جدول زمني مخصص لكل سوق مع مراعاة البيئة التنظيمية وضمان انتقال العمليات بشكل انسيابي.