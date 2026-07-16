تصنيف 2026: العراق بين آخر ثلاث دول عربية في مؤشر التنمية الاقتصادي

شفق نيوز- متابعة

أظهر تصنيف "US News & World Report" لأفضل الدول من حيث التنمية الاقتصادية لعام 2026، حلول العراق في المرتبة 11 عربياً و88 عالمياً، متقدماً على الجزائر والأردن.

وتصدّرت الإمارات الدول العربية في مؤشر التنمية الاقتصادية لعام 2026 بعدما حلّت في المرتبة 31 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة 43 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة 50 عالمياً، ما يعكس استمرار تفوق اقتصادات الخليج في المؤشر الدولي.

وجاءت مصر في المرتبة 62 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة 63 عالمياً، ثم عُمان في المرتبة 71 عالمياً، ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العربية من حيث التنمية الاقتصادية.

كما حلّت تونس في المرتبة 73 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة 79 عالمياً، ثم المغرب في المرتبة 81 عالمياً، ولبنان في المرتبة 83 عالمياً.

وفي المراتب الأخيرة عربياً، جاء العراق في المرتبة 88 عالمياً، يليه الجزائر في المرتبة 89 عالمياً، ثم الأردن في المرتبة 90 عالمياً.