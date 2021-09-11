تصنيف عالمي يقارن بين تكلفة المعيشة في بغداد وأقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف موقع "expatistan" العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، أن العاصمة العراقية بغداد ارخص في تكلفة المعيشة من البصرة، (أقصى جنوبي البلاد) بنسبة أكثر من 20%..

ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقا لأحدث تصنيف للموقع للعام الحالي 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أقل بنسبة 20% مما يدفعه السكان في البصرة، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك مشروب) في الحي التجاري في بغداد 9.250 آلاف دينار في حين تبلغ تلك القائمة في البصرة 16 الف دينار للشخص الواحد".

وأشار إلى أن "سكان بغداد يدفعون على السكن اعلى بنسبة 1% مما يدفعه السكان في البصرة"، وسكان بغداد يدفعون على الملابس اقل بنسبة 34% مما يدفعه سكان البصرة"، موضحاً أن "زوجاً واحداً من الأحذية الجلدية للرجال في بغداد تبلغ 61 الف دينار في حين تبلغ في البصرة 65 الف دينار".

ونوه إلى أن "سكان بغداد يدفعون على المواصلات اقل بنسبة 41% مما يدفعه سكان البصرة"، مبيناً أن "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية اقل بنسبة 32% مما يدفعه سكان البصرة، ويدفع سكان بغداد على الترفيه اقل بنسبة 1% مما يدفعه سكان البصرة".