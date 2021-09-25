تصنيف عالمي يقارن بين تكلفة المعيشة في بغداد ومثلها في بيروت

شفق نيوز/ كشف موقع "expatistan" العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، أن العاصمة العراقية بغداد ارخص في تكلفة المعيشة من بيروت، عاصمة لبنان بنسبة 75%.

ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقا لأحدث تصنيف للموقع للعام الحالي 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أقل بنسبة 81% مما يدفعه السكان في بيروت، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك المشروب) في الحي التجاري في بغداد 9.250 آلاف دينار بما تعادل( 9.580) ليرة لبنانية، في حين تبلغ تلك القائمة في بيروت 72.585 الف ليرة لبنانية للشخص الواحد".

واضاف ان "سكان بغداد يدفعون على رغيف الخبز اقل بنسبة 90% مما يدفعه السكان في بيروت وعلى الجبن اقل بنسبة 86% مما يدفعه سكان بيروت وعلى البيض اقل بنسبة 81% مما يدفعه سكان بيروت".

وأشار الموقع إلى أن "سكان بغداد يدفعون على السكن اقل بنسبة 71% مما يدفعه السكان في بيروت"، وسكان بغداد يدفعون على الملابس اقل بنسبة 79% مما يدفعه سكان بيروت"، موضحا أن "زوجاً واحداً من الأحذية الجلدية للرجال في بغداد تبلغ 61 الف دينار وتعادل ( 63.500 ) الف ليرة لبنانية في حين تبلغ في بيروت 415 الف ليرة لبنانية".

ونوه التصنيف إلى أن "سكان بغداد يدفعون على المواصلات اقل بنسبة 76% مما يدفعه سكان بيروت"، مبيناً أن "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية اقل بنسبة 76% مما يدفعه سكان بيروت حيث يدفع سكان بغداد على زيارة قصيرة لطبيب خاص (15 دقيقة) مبلغ 23.105 الف دينار وهو ما يعادل (24 الف ليرة لبنانية) في حين يدفع سكان بيروت على هذه الزيارة 188.610 الف ليرة لبنانية ، ويدفع سكان بغداد على الترفيه اقل بنسبة 70% مما يدفعه سكان بيروت".