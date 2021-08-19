تصنيف عالمي يقارن بين تكلفة المعيشة في بغداد واربيل وينتهي بنتيجة ملفتة

شفق نيوز/ كشف موقع expatistan العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم ان بغداد ارخص في تكلفة المعيشة من اربيل بنسبة أكثر من 5%.

والموقع يقارن في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقا للموقع في أحدث تصنيف له للعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فإن "نسبة ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام تعادل 7% أقل مما يدفعه السكان في اربيل، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك مشروب) في الحي التجاري في بغداد 9.250 آلاف دينار في حين تبلغ تلك القائمة في اربيل 15.500 ألف دينار للشخص الواحد".

واشار الى ان "سكان بغداد يدفعون على السكن نسبة 6% اقل مما يدفعه السكان في اربيل"، وسكان بغداد يدفعون على الملابس نسبة 23% اقل مما يدفعه سكان اربيل، فيما يدفع سكان بغداد على الموصلات نسبة 9% أكثر مما يدفعه سكان اربيل"، مبينا ان "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية نسبة 16% اقل مما يدفعه سكان اربيل، ويدفع سكان بغداد على الترفيه نسبة 7% أقل مما يدفعه سكان اربيل".