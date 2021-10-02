تصنيف عالمي: تكلفة المعيشة في بغداد أغلى 12٪ عنها في القاهرة

شفق نيوز/ كشف موقع "expatistan" العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، يوم السبت، أن العاصمة العراقية بغداد أغلى في تكلفة المعيشة من العاصمة المصرية القاهرة بنسبة 12%.

ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقاً لأحدث تصنيف نشره الموقع للعام الحالي 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أعلى بنسبة 15% مما يدفعه السكان في القاهرة، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك المشروب) في الحي التجاري في بغداد للشخص الواحد 9.250 آلاف دينار بما تعادل (98) جنيه مصري، في حين تبلغ تلك القائمة في القاهرة 75 جنيه للشخص الواحد".

وبين أن "سكان بغداد يدفعون على السكن أمولاً أعلى بنسبة 59%، مما يدفعه السكان في القاهرة"، مشيراً إلى أن "سكان بغداد يدفعون على الملابس أمولاً اقل بنسبة 51% مما يدفعه سكان القاهرة".

وأوضح أن "زوجاً واحداً من الأحذية الجلدية للرجال في بغداد تبلغ 61 الف دينار وتعادل(625) جنيه مصري في حين تبلغ في القاهرة 825 جنية مصري".

وأشار إلى أن "سكان بغداد يدفعون على المواصلات اعلى بنسبة 11% مما يدفعه سكان القاهرة"، مبيناً أن "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية أعلى بنسبة 1% مما يدفعه سكان القاهرة، ويدفع سكان بغداد على الترفيه اقل بنسبة 5% مما يدفعه سكان القاهرة".