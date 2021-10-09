تصنيف عالمي: تكلفة المعيشة في بغداد أغلى من دمشق بـ281٪

شفق نيوز / كشف موقع "expatistan" العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، يوم السبت، أن العاصمة العراقية بغداد أغلى في تكلفة المعيشة من العاصمة السورية دمشق بنسبة 281%.

ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقاً لأحدث تصنيف نشره الموقع للعام الحالي 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أعلى بنسبة 204% مما يدفعه السكان في دمشق".

وتبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك المشروب) في الحي التجاري في بغداد للشخص الواحد 9.250 آلاف دينار بما تعادل (7.937) ليرة سورية، في حين تبلغ تلك القائمة في دمشق 3.895 ليرة للشخص الواحد.

وأضاف الموقع أن "سكان بغداد يدفعون على السكن أمولاً أعلى بنسبة 397%، مما يدفعه السكان في دمشق"، مشيراً إلى أن "سكان بغداد يدفعون على الملابس أمولاً اعلى بنسبة 117% مما يدفعه سكان دمشق".

وأوضح أن " فستان صيفي واحد في أحد متاجر الشارع الرئيسي (Zara ، H&M أو تجار تجزئة مشابهون) في بغداد يكون بسعر 39 الف دينار( تعادل 33.850 الف ليرة سورية)، في حين يبلغ هذا الفستان في دمشق 18.375 ليرة سورية".

وأشار إلى أن "سكان بغداد يدفعون على المواصلات اعلى بنسبة 226% مما يدفعه سكان دمشق"، مبيناً أن "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية أعلى بنسبة 342% مما يدفعه سكان دمشق، ويدفع سكان بغداد على الترفيه اعلى بنسبة 439% مما يدفعه سكان دمشق".