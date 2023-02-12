تصنيف ائتماني يضع العراق في مقدمة البلدان العربية "عالية المخاطر"

شفق نيوز/ أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن العراق حصل على ائتمان عالي المخاطر، فيما جاءت الإمارات بأفضل ائتمان من بين الدول العربية ولبنان الأدنى.

وقالت موديز في احصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "العراق حصل على تصنيف ائتماني خلال العام 2022 وهو CAA1 مستقرة، وهو ما يضعه في خانة التزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا، الا ان النظرة المستقرة للعراق تعكس التوازن بين التطورات الإيجابية في الآونة الأخيرة التي حصلت في العام 2022 وهشاشة الوضع المالي والاقتصادي والسياسي بشكل عام".

وحسب موديز فإن "الإمارات جاءت في رأس قائمة الدول العربية ذات التصنيف الأعلى الائتماني، بدرجة AA2 وهي جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة للإمارات، وجاءت قطر ثانيا بدرجة AA3 وهي درجة ائتمانية جيدة، تليها الكويت والسعودية بنفس الدرجة A1 وهي درجة ائتمانية متوسطة على جيدة".

وتابعت ان "المغرب جاءت خامسا بدرجة Ba1 وهي غير استثمارية، وجاءت عمان سادسا بدرجة Ba2 غير استثمارية، فيما جاءت الأردن والبحرين ومصر بدرجة B1 و B2و B3 على الترتيب وفيها مخاطرة، فيما تذيلت لبنان ترتيب جدول الدول العربية بدرجة C ، وهي متعثرة وهو ما يعني الأدنى في التقييم وعادة ما تكون قيمة استرداد الالتزامات قليلة.