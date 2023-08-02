تصل إلى 150 مليون دينار.. الرافدين يفصل قروضه العقارية

شفق نيوز / أعلن مصرف الرافدين الحكومي، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تتعلق بطبيعة القروض العقارية التي تصل إلى 150 مليون دينار كحد أقصى.

وأوضح المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القروض العقارية تمنح لأغراض الترميم وتأهيل الدور السكنية، بناء الدور السكنية، شراء دار سكني، أو شراء قطعة أرض سكنية".

وأضاف أن "الحد الأعلى لمبلغ القرض (150)مليون دينار وللأغراض أدناه: من 50 - 75 مليونا لغرض شراء قطعة أرض يتدرج بواقع (5)ملايين، ومن 15-75 مليونا لغرض البناء والترميم والتأهيل يتدرج بواقع (5)ملايين، ومن 50-150 مليونا لغرض شراء دار سكني يتدرج بواقع (5)ملايين".

وأشار إلى أن "نسبة الفائدة ستكون (6%) بالقسط المتناقص، ومدة القرض (15) سنة"، لافتاً إلى أن ضمان القرض والفئات المشمولة بالمنح يكون كالآتي:

أ‌-الموظفون الموطنة رواتبهم لدى مصرف الرافدين حصرا تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقاري رهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

ب‌-المواطنون تكون الضمانة تقديم كفيل مواطن راتبه لدى مصرف الرافدين حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الأولى (مبلغ القرض +25%).

ج- المتقاعدون الذين تكون أعمارهم ضمن العمر التأميني حين انتهاء مدة القرض تكون الضمانة بطاقة الماستر كارد وتقديم سند عقاري رهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى ( مبلغ القرض + 25 بالمئة ) اما الذين تتجاوز اعمارهم العمر التأميني قبل انتهاء مدة القرض يشترط تقديم كفيل موطن راتبه لدى المصرف حصرا وتقديم سند عقار يرهن لصالح المصرف رهنا تأمينيا من الدرجة الاولى (مبلغ القرض +25%).