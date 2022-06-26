تصل الى 50 مليوناً.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين، يوم الأحد، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 50 مليون دينار عراقي بعد استكمال اجراءات المنح كافة وفق الضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".