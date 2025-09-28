عبد الغني: الاتفاق على تسلم نفط اقليم كوردستان يحدث لأول مرة منذ 20 عاماً

شفق نيوز - بغداد

وصف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، يوم الأحد، اعادة استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان بأنه "تجسيد لسيادة الدولة على الثروات الوطنية".

جاء ذلك خلال جلسة هيئة الرأي التاسعة بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين للشركات والدوائر النفطية، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط.

وذكر البيان أن الوزير استهل أعمال الجلسة بتهنئة الشعب العراقي بمناسبة توقيع الاتفاق على تسلم النفط الخام المنتج في الاقليم لأغراض تصديره عبر شركة تسويق النفط "سومو" ، مشيرا إلى اهمية هذا الاتفاق الذي يحدث لأول مرة منذ 20 عاما.

وأضاف البيان أن عبد الغني "اشاد بجهود ملاكات الوزارة المتميزة للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية والشركات الأجنبية العاملة في الاقليم".

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن تسلم النفط المنتج من الاقليم بداية جيدة، وهو تجسيد لسيادة الدولة على الثروات الوطنية.