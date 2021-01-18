تصريح امريكي ينتشل اسعار الذهب من القاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أمريكية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1836.29 دولارا للأونصة، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولارا، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولارا للأونصة.

هذا وكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 1.9 تريليونات دولار لتنشيط الاقتصاد وقال إنه يريد توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 25.03 دولارات للأونصة. وزاد البلاتين 0.7% مسجلا 1081.10 دولارات، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2389.82 دولارا للأوقية.