تصدير منتجات عراقية إلى الكويت

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تصدير العراق منتجات عراقية عبر مركز جمرك سفوان الحدودي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم ، ان إرساليات منتجات وطنية من مادة المولاس ( مادة الدبس السكري ) بعدد ( 3 ) ثلاث شاحنات من انتاج مصنع ومزرعة قصب السكر في محافظة ميسان قد تم تصديرها الى الجانب الكويتي بعد اكمال الاجراءات القانونية لتصديرها.

وأشارت الهيئة، الى تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير تشجيعا للمنتج الوطني والصناعيين والمزارعين العراقيين .

وكانت الشركة العامة للمنتجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد أعلنت في شهر شباط من العام 2023، عن تسويق أول وجبة من مادة المولاس إلى دولة الكويـت .

وصرّح مُدير عام الشركة جعفـر كاظـم الدراجـي ، بأنَّ الشركة ومن خِلال مصنع سُكر ميسان التابع لها جهزت شركة كويت فارم شريمب بمادة المولاس وبكمية بلغت ( 200 ) طن.

وأوضح أنَّ المولاس سائل نهائي مُتبقي من عصير البنجر بعدَ إستخلاص السُكر منه ويتم إستخدامه كمُكون أساسي في صناعة الأعلاف الحيوانية والتخمير والتقطير لإنتاج الكحول وثاني أوكسيد الكربون وخميرة الخبز بأنواعها والعطور والخل الطبيعي كما وتُعد مادة المولاس الناتجة عن السُكر مادة رئيسية لتعقيم وتطهير الأسطُح والجُدران للمؤسسات الصحية ، لافتاً إلى أنهُ سبق للشركة وإنّ قامت بتجهيز القطاع الخاص العراقي بكميات كبيرة من هذهِ المادة والتي تدخُل في صناعات وإستخدامات عديـدة .