من منفذ إيراني .. تصدير سلع وبضائع بأكثر من 300 مليون دولار للعراق خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ ذكر مدير جمارك منفذ برويز خان الحدودي الايراني مع العراق قاسم مطلبي، يوم السبت، ان الصادرات الايرانية نحو العراق عبر هذا المنفذ خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس) وصلت الى 323 مليون دولار بزيادة قدرها 23 بالمئة عن الفترة المماثلة في العام الماضي.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن مطلبي قوله، ان حجم السلع والبضائع المصدرة خلال الفترة المذكورة بلغ ايضا 859 الف طن بزيادة نسبتها 49 بالمئة عن العام الماضي.

وأردف بالقول ان معظم السلع والبضائع المصدرة المشار اليها هي الفواكه والخضروات ومنتجات الالبان والكعك والحلويات والمصنوعات الحديدية والبلاستيك والاحجار والسيراميك ومواد البناء.