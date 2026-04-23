تصدر ياباني وتراجع صيني.. 42 مليار دولار رصيد العراق من السندات الأميركية

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الخاصة بحيازات الأجانب من سندات الخزانة حتى شباط/ فبراير 2026، استمرار تصدر اليابان لقائمة كبار الحائزين عالمياً، مع تسجيل تحركات متباينة بين الاقتصادات الكبرى في مستويات الحيازة.

وبحسب البيانات شهر شباط/ فبراير الماضي، ارتفعت حيازة اليابان إلى 1239.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ897.3 مليار دولار، فيما واصلت الصين تراجعها إلى 693.3 مليار دولار، مع استمرار لاتجاه خفض التعرض للأصول المقومة بالدولار.

وسجلت كندا واحدة من أبرز القفزات لتصل إلى 446.3 مليار دولار، بينما حافظت عدد من الاقتصادات الأوروبية على مستويات مستقرة نسبياً، في حين شهدت اقتصادات ناشئة تحركات متفاوتة بين الصعود والتراجع.

أما العراق، فتشير تقديرات مستندة إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن إجمالي حيازاته من سندات الخزانة يبلغ نحو 42 مليار دولار، موزعة بين نحو 40.8 مليار دولار من السندات طويلة الأجل وحوالي 1.2 مليار دولار من السندات قصيرة الأجل، ضمن استثماراته في أدوات الدين الأميركية.

وبشكل إجمالي، ارتفعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى 9487.1 مليار دولار في شباط/ فبراير 2026، ما يعكس استمرار جاذبية السندات الأميركية كملاذ آمن في الأسواق العالمية.