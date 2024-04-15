تشمل 30 مشروعاً.. النفط تحدد موعد انطلاق جولتي تراخيص جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط اليوم الاثنين، عن تحديد يوم الـ27 من نيسان الجاري موعداً لانطلاق جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة.

وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البتروليَّة في الوزارة محمد السعدين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العدد الكلي للمشاريع المطروحة في الجولتين الخامسة المكمملة والسادسة من جولات التراخيص، بلغ 30 مشروعاً موزعة بواقع 16 مشروعاً ضمن ملحق الجولة الخامسة التكميلية".

وأضاف السعدي، أن "الجولتين تشملان 8 رقع استكشافية و8 حقول نفطية و14 مشروعاً ضمن الجولة السادسة منها 11 رقعة استكشافية ذات واعدية غازية و3 ذات واعدية نفطية"، مبيناً أن "يوم الـ27 من نيسان الجاري سيكون موعداً لانطلاق الجولتين".