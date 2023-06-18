تشمل 3 محافظات.. إطلاق جولة التراخيص السادسة في العراق

شفق نيوز / أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأحد، إطلاق جولة التراخيص السادسة الخاصة بـ(11) رقعة استكشاف غازية، في محافظات النجف والأنبار ونينوى.

وحث عبد الغني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "الاستثمارِ الامثلِ للثروةِ الهيدروكاربونية، انسجاماً مع البرنامج الحكومي، وتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيادةِ الاحتياطي النفطي والغازي وإدامة وزيادة الانتاجِ من النفط الخام، والغاز الحر، ومعالجة الغاز المصاحب للعملياتِ النفطية وتحويله إلى ثروةٍ وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، وخصوصاً لمحطات الطاقةِ الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها، فضلا عن تصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية، للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي في ربوع بلادنا كافة وتوفير فرص عمل لأبنائها".

وقال إن "وزارة النفط أكملت استعداداتها للتهيؤ والإعدادِ لإطلاقِ جولةِ التراخيص السادسةِ والخاصة بالرقع الاستكشافية ذات الواعدية الغازية والبالغ عددها (11) رقعةً في المحافظات العراقية حيث تضم الحقول والمواقع والرقع الاستكشافية التالية:

1. رقعة تل الحجر – محافظة نينوى

2. رقعة الخليصية – محافظة نينوى والأنبار

3. رقعة الانبار – محافظة الانبار.

4. رقعة عانة – محافظة الانبار

5. رقعة العنز – محافظة الانبار

6. رقعة عكاشات – محافظة الانبار

7. رقعة شمال الرطبة – محافظة الانبار

8. رقعة جنوب الرطبة – محافظة الانبار

9. رقعة طوبال – محافظة الانبار

10. رقعة الوليد – محافظة الانبار

11. رقعة القرينان – محافظة الأنبار والنجف

ودعا وزير النفط العراقي، الشركاتِ العالميةَ المختصةَ الراغبةَ بالمشاركة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج في هذه الجولة إلى "التقديم للتنافسِ والحصولِ على فرصة أو أكثر من فرص استكشاف وتطويرِ المشاريعِ آنفة الذكرِ، من خلال تقديم طلباتِها بصورة رسميةٍ إلى وزارة النفط، دائرة العقود والتراخيص البترولية".