تشغيل محطة متنقلة في كركوك لتقليل اختناقات الكهرباء

شفق نيوز- كركوك

أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، اليوم الأربعاء، تشغيل محطة كهربائية متنقلة جنوب منطقة دوميز في كركوك بسعة 31.5 MVA، بهدف تقليل اختناقات الشبكة وتحسين مستوى التجهيز في عدد من المناطق.

وجرى تشغيل المحطة بحضور مدير عام الشركة زيدان خلف، وعدد من مسؤولي قطاع الكهرباء، بينهم مدير قسم شؤون المواطنين في الوزارة المهندس محمد نامق سعيد، ومدير فرع توزيع كهرباء كركوك المهندس ليث طلعت علي.

وقال مدير الفرع ليث طلعت علي لوكالة شفق نيوز، إن "المحطة تستهدف تحسين استقرار الشبكة الكهربائية في مناطق عدة، منها شركة طارق (55)، وأجزاء من حي الأسرى ونهاية الحي العسكري، ضمن الرقعة الممتدة بين كوباني وجنوب دوميز".

وأضاف أن "المحطة ستسهم في تقليل الاختناقات وتحسين مستوى التجهيز، لاسيما في المناطق التي كانت تعاني من ضعف التيار"، مبيناً أن "تغذيتها تتم حالياً عبر خط 33 ك.ف من محطة الإسمنت، ما أسهم في تخفيف الأحمال عن محطة جنوب كركوك".

وأشار إلى أن ذلك انعكس إيجاباً على مناطق القادسية وبنجه علي والحي العسكري وحي الأسرى والمفقودين، مؤكداً أن "دخول المحطة إلى الخدمة يوفر مرونة أكبر في إدارة الأحمال، ويساعد على استقرار الفولتية وتقليل حالات التذبذب والانقطاع، خاصة خلال أوقات الذروة".

وأوضح أن المناطق المستفيدة باتت تتغذى من مصدرين رئيسيين، هما محطة شركة طارق ومتنقلة جنوب دوميز، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى التجهيز الكهربائي.

والأحد الماضي، أفاد مسؤول لوكالة شفق نيوز، بوصول محولة كهربائية جديدة إلى محطة الدبس شمال غربي كركوك لتعويض أخرى احترقت قبل يومين وأدت إلى انقطاع التيار عن منشآت حيوية.