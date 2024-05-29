تسهيلات مصرفية لإطفاء سلف وقروض "الشهداء والجرحى"

شفق نيوز/ وجه مصرف "الرشيد" الحكومي، يوم الأربعاء، فروعه باعتماد إجراءات جديدة التي تخص اطفاء السلف والقروض "للشهداء والجرحى".

وقال إعلام المصرف في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير عباس وجه كافة الفروع بتسهيل إجراءات استلام طلبات المشمولين الخاصة باطفاء السلف والقروض للشهداء والجرحى.

وبين، أن اللجنة المختصة وجهت الفروع كافة باستلام الكتب الواردة من مؤسسة الشهداء والمديريات التابعة لها والتي تؤيد المشمولين بالمادة 4 لقانون 81 لسنة 2017.

وأشار إلى أن المصرف اعلن في وقت سابق تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإطفاء الديون للشهداء والجرحى جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية والتي تشمل الشهيد والجريح ممن بذمتهم سلف وقروض.