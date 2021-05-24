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تسهيلات جديدة لمنح قروض شراء السيارات للمواطنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-24T08:33:08+0000
تسهيلات جديدة لمنح قروض شراء السيارات للمواطنين

شفق نيوز/ أصدر مصرف الرشيد الحكومي، يوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن منح قروض شراء السيارات والمركبات لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "تعليمات جديدة صدرت بشأن منح قروض شراء السيارات والمركبات لموظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والمواطنين عن طريق شركات التجهيز المتعاقدة مع المصرف".

وأضاف أن "التعليمات الجديدة تضمنت تعديل مدة القرض لتصبح 6 سنوات بدلا من 5 سنوات للقروض التي لا تتجاوز مبالغها عن 30 مليون دينار و7 سنوات بدلاً عن 6 سنوات للقروض التي تتجاوز مبالغها من 30-60 مليون دينار".

يذكر ان مصرف الرشيد وفي وقت سابق اعلن عن منح قروض السيارات والتي تصل الى 60 مليون دينار كحد اعلى.

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