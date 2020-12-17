سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"تسريب" يثير امتعاض المالية.. وتحذير من تصريحات "مثيرة"

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-17T15:52:18+0000
"تسريب" يثير امتعاض المالية.. وتحذير من تصريحات "مثيرة"

شفق نيوز/ أعربت وزارة المالية العراقية، يوم الخميس، عن "امتعاضها وأسفها العميق" للنشر غير المصرح به عن مسودة مشروع موازنة عام 2021 .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إعداد الموازنة عملية تقنية معقدة تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوكالات الدولية المعنية بالموازنة على مدى فترة طويلة من الزمن ولا يمكن فهمها بالكامل دون الإشارة إلى البيانات والسياسات والاستراتيجيات التي تستند عليها ومن ضمنها الورقة الحكومية البيضاء".

وأضافت أن "إطلاقها لوسائل الاعلام قبل الأوان هو عمل غير مسؤول إلى حد كبير وقد يستبق ذلك امكانية الوزراء في التعليق بحيادية على مشروع الموازنة وتعديلها في جلسة خاصة للموازنة من المقرر عقدها يوم السبت القادم".

وطلبت الوزارة "عدم الالتفات إلى التصريحات المثيرة المتعلقة بالموازنة التي قد تنشأ خلال اليومين المقبلين".

وتابعت أن "مجلس الوزراء سيناقش الموازنة بالتفصيل وهو المكان المناسب لتقديم توصياته بشأنها. ثم تُرسل الموازنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب"، مضيفة ان "هذا هو المنهج والاطار الصحيح  للنقاش والتداول بما يتعلق بالموازنة ، وليس وسائل التواصل الاجتماعي والتي قد تكون مليئة بالأخبار غير الدقيقة".

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم مسودة قانون الموازنة والتي تضمنت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار

وعقب ذلك سجلت بورصة الكفاح 136000 دينار مقابل 100 دولار.

related

خبر غير سار.. العراق يوقف مجدداً صرف رواتب الموظفين

Date: 2020-10-12 13:55:14
خبر غير سار.. العراق يوقف مجدداً صرف رواتب الموظفين

المالية العراقية تطق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول

Date: 2020-12-13 09:04:20
المالية العراقية تطق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول

مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

Date: 2020-03-10 13:00:15
مالية البرلمان توضيح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين في العراق

المالية العراقية تكشف واردات تشرين الأول وتعلق صرف الرواتب بالبرلمان

Date: 2020-10-22 11:04:05
المالية العراقية تكشف واردات تشرين الأول وتعلق صرف الرواتب بالبرلمان

المالية العراقية تستبعد إقرار موازنة 2020 وتؤكد التوجه للاقتراض الخارجي

Date: 2020-06-07 18:37:46
المالية العراقية تستبعد إقرار موازنة 2020 وتؤكد التوجه للاقتراض الخارجي

المالية تعلن نفاد أموال القرض وتربط تأمين الرواتب بتشريع قانون

Date: 2020-10-23 19:20:24
المالية تعلن نفاد أموال القرض وتربط تأمين الرواتب بتشريع قانون

المالية تطلق تخصصات العقود والأجور في وزارة الكهرباء بأثر رجعي

Date: 2020-08-25 15:36:40
المالية تطلق تخصصات العقود والأجور في وزارة الكهرباء بأثر رجعي

بعد موقف المالية العراقية.. البرلمان يعلن موعد التصويت على قانون الاقتراض

Date: 2020-11-01 19:15:03
بعد موقف المالية العراقية.. البرلمان يعلن موعد التصويت على قانون الاقتراض