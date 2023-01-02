تسجيل تراجع "كارثي" باشغال فنادق الخمس نجوم في بغداد عام 2022

شفق نيوز/ كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، يوم الاثنين، عن تراجع وصفه بـ"الكارثي" وتدنياً بإشغال فنادق الخمس نجوم في العاصمة بغداد خلال االعام الماضي 2022.

وقال الحلو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع السياحي بشكل عام والقطاع الفندقي على وجه الخصوص يشهد نسبة إشغال متدنية رغم التحسن النسبي عن العام الماضي والنسب التشغيلية في بعض الفنادق لا توازي أجور ورواتب العاملين فيها".

وأضاف أن "إهمال الحكومات المتعاقبة للقطاع السياحي وغياب الخطط الفعلية لزيادة نسبة السياح في العراق وفرض شروط شبه تعجيزية تمنع رعايا الكثير من الدول من الحصول على الفيزا العراقية تسببت بقلة ما يدخل من عملة صعبة وتراجع إشغال الفنادق عامةً وفنادق الخمس نجوم بشكل خاص".

وأوضح الحلو ان "قلة عدد فنادق الخمس نجوم في العراق وبغداد وعدم بناء أخرى جديدة منذُ ثمانينيات القرن الماضي قللت الخيارات بالنسبة للراغبين بالإشغال وجعلت كثيراً من الأجانب يقيمون في العراق لعدة أيام فقط خاصة من يأتون لمحافظات البلاد البعيدة بسبب عدم توفر فنادق مناسبة في تلك المحافظات ما يحتم ضرورة بناء فنادق مؤهلة".

وتابع، "كنا نعول على الحكومة الجديدة ومجلس النواب بإعادة هيئة السياحة والآثار الى وزارة سيادية مستقلة واختيار وزير كفوء ومختص يدير كفتها يضع النقاط على الحروف ويساهم مع كوادر متخصصة بكتابة استراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع السياحة والفنادق في العراق الذي يمتلك الكثير من المواقع الآثارية والمراقد المقدسة والمناطق ذات الطبيعة الخلابة التي يمكن تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل البعض منها والترويج عنها بطريقة حضارية غير مستهلكة تعيد الروح للسياحة في العراق، لكن للأسف ما زالت المحاصصة جاثمة على هذا القطاع إذ يتم الاستعانة بأشخاص غير معنيي بهذا الملف وتسليمهم المواقع العليا".

وأشار الحلو إلى أن "إدارات الفنادق اشتكت في لقاءات مع المركز العراقي الاقتصادي السياسي قلة الدعم الحكومي وفرض ضرائب عالية وكذلك أسعاراً مرتفعة للغاية لخدمات الكهرباء والوقود والماء وباقي الرسوم ما جعل الكلف التشغيلية عالية للغاية أرهقت ميزانيتها".

ولفت إلى أن "إدارة المركز أجرت استبيانا من خلال عدد من المقابلات مع مدراء الفنادق الخمسة نجوم في العاصمة بغداد.

وقد جاءت نسب الإشغال في الفنادق للعام 2022 كالتالي:

1..فندق بابل (روتانا) نسبة الإشغال( 38%) من مجموع 300 غرفة

2.فندق بغداد الدولي نسبة الإشغال (30% ) من مجموع (170) غرفة.

3.فندق المنصور نسبة الإشغال (25 %) من مجموع (262) غرفة

4.فندق فلسطين نسبة الإشغال (9 %) من مجموع (348) غرفة

5. فندق عشتار شيراتون نسبة الإشغال (6%) من مجموع (207) غرفة.

ولفت مدير المركز إلى أنه "لم يتسن لنا إجراء مقابلة مع إدارة فندق الرشيد بسبب خصوصية الفندق من الناحية الأمنية ووجوده داخل المنطقة الخضراء ما حال دون الوصول على تصريح رسمي من إدارته بخصوص نسبة الإشغال".

ودعا الحلو الجهات الحكومة والنيابية لـ"وضع خطط وتشريع قوانين تعزز الاستثمار السياحي في العراق وتنشط القطاع الخاص العراقي وفتح حلقات وقنوات تعاون مع المؤسسات العربية والعالمية المتخصصة للاستفادة من تجاربها وخبراتها دعماً للقطاع السياحي ووضع تسهيلات أكبر في الحصول على الفيزا العراقية للسياح العرب والأجانب مما يعزز الإيرادات".

ورأى أنه "لا مجال لتنشيط قطاع الفنادق والسياحة إلا بالانفتاح على القطاع الخاص ودعم المستثمرين العراقيين خاصة بعد أن ساهموا بإنشاء عدد من فنادق الثلاث والأربع نجوم وسط بغداد، كفنادق بيليتوم وبلوم نورلاند وأنوار دجلة والبيت الإيطالي والشاهين والتي تعتبر تجارب ناجحة تشجع على دعم هذا القطاع خدمة للحركة الاستثمارية والسياحية وتعزيزا لواردات البلد".