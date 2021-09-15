تسجيل ارتفاع جديد بأسعار المواد الانشائية في العراق

شفق نيوز/ سجلت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاربعاء، زيادة جديدة طرأت على أسعار المواد الانشائية لشهر آب الماضي، عازية سببها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار.

وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط العراقية، في حزيران الماضي، عن ارتفاع ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى بدوره إلى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان"، مبيناً أنه "تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء في الأسواق المحلية ومقارنتها باسعار شهر تشرين الثاني الذي ارتفع فيه سعر الدولار".

وأضاف أن "أهم المؤشرات للمواد الاكثر استخداماً وتأثيراً في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والسمنت والحديد".

وأشار إلى أن "معدل سعر الطابوق العادي لشهر آب الماضي بلغ 174 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 24% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني للعام 2020، والذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر آب 185 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة"، مبيناً أن "معدل سعر طابوق الثرمستون في آب الماضي بلغ مليونين و95 الف دينار مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن شهر تشرين الثاني الذي بلغ معدل السعر فيه مليوناً و852 الف دينار".

وأوضح أن "معدل سعر السمنت العادي لشهر آب الماضي بلغ 103 الآف دينارٍ للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني للعام 2020، بسعر 90 الف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر السمنت المقاوم لشهر آب بلغ 123 الف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان بسعر 112 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ سعر السمنت الابيض لشهر آب 227 الف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ السعر فيه 186 الف دينار".

وبيّن أن "أسعار الحديد (الشيش) من المنشأ الأجنبي لشهر آب بلغت مليوناً و289 الف دينار للطن الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 65% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد، فيما بلغ معدل سعر الحديد (الشيلمان) لشهر آب 22 الف دينار للمتر الواحد مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 47% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد".

يذكر أن البرلمان العراقي صوت في (31 آذار 2021)، على المادة الأولى من قانون الموازنة، التي تضمنت اعتماد سعر صرف الدولار 1450 ديناراً لكل مائة دولار.