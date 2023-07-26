تزيد عن 7 مليارات دولار.. العراق يعلن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية للشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط الاتحادية، يوم الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وذكر بيان عن الوزارة ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و 59 ألفاً و52 برميل (مائة مليون و تسعة وخمسون ألفا واثنان وخمسون برميلا)، بإيرادات بلغت 7 مليارات و 179 مليونا و760 الف دولار سبعة مليارات ومائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وستون الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و 725 ألف و 620 برميل ، فيما كانت الكميات المحملة من المستودعات الى الأردن 299 ألف و445 برميلا، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.755 دولاراً.

وأشار إلى إن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية .