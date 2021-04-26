تزايد إصابات كورونا وتراجع الدولار ينعشان سعر الذهب

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب، يوم الاثنين، إذ عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 من جاذبيته كملاذ آمن، وعزز ذلك ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الجاري.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.08 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1780.30 دولار للأونصة.

وقالت مارجريت يانج من ديلي إف.إكس إن "وضع كوفيد-19 في الهند واليابان يسوء، لذا يعزز هذا الطلب علي الملاذات الآمنة، مما يقود لارتفاع أسعار الذهب"، مضيفة أن تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2865.99 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار يوم الجمعة.

وصعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.02 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1231.03 دولار.