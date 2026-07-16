تزايد تحميل النفط العراقي إلى 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من تموز

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات شركة كبلر ومصدر مطلع، يوم الخميس، أن معدلات تحميل النفط الخام العراقي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من شهر تموز/ يوليو، لتصل إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً في المتوسط، مع تسارع وتيرة الصادرات بعد أشهر من القيود التي فرضت على عمليات الشحن.

وبحسب البيانات، فإن حجم تحميل النفط الخام العراقي ارتفع إلى أكثر من الضعف مقارنة بالشهر الماضي، في مؤشر على استعادة الصادرات نشاطها تدريجياً، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضحت بيانات كبلر أن متوسط صادرات النفط الخام العراقي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي بلغ نحو 500 ألف برميل يومياً، ما يعكس الفارق الكبير في مستويات التحميل خلال تموز.

وسجل خاما البصرة العراقي ارتفاعاً في آخر التداولات، اليوم الخميس، خلافاً لتراجع أسعار النفط العالمية، إذ ارتفع الخام الثقيل إلى 58.43 دولاراً للبرميل بزيادة 0.44 دولار أو 0.76%، فيما صعد المتوسط إلى 60.73 دولاراً للبرميل بزيادة 0.44 دولار أو 0.73%.