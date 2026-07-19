تزامناً مع هبوط الدولار.. أسعار الذهب تتراجع في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأحد، تراجعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي عند 856 ألف دينار، وسعر الشراء 852 ألفاً، بعد أن سجلت يوم أمس السبت 862 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 826 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 822 ألفاً.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 855 ألفاً و865 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 825 ألفاً و835 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار المعدن النفيس انخفاضاً مماثلاً؛ حيث بلغ سعر بيع المثقال لعيار 22 نحو 908 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 867 ألفاً، وعيار 18 عند 744 ألف دينار.

وجاء هذا التراجع تزامناً مع انخفاض أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأحد، في بورصات بغداد وأربيل؛ حيث سجلت بورصتا الكفاح والحارثية 152,600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 153,250 ديناراً.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.