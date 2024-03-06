تزامناً مع الدولار.. الذهب يرتفع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل كبير في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء، (6 اذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 447 الف دينار، وسعر الشراء 443 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند417 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 413 الف .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الف دينار و460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و 430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 520 الف دينار، وعيار 22 بيع 475 الف دينار، وعيار 21 بيع 455 الف دينار، وعيار 18 بيع 390 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

وارتفعت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 151550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 145100 دينار مقابل 100 دولار.