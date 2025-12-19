ترمب لا يستبعد الحرب ضدّ فنزويلا.. ما تداعياتها على العراق؟

شفق نيوز- واشنطن/ بغداد

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، اندلاع حرب مع فنزويلا، وسط تصعيد واشنطن ضغوطها على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وفرضها إجراءات مشددة على شحنات النفط الفنزويلية.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة (NBC News)، إن الولايات المتحدة ستواصل مصادرة ناقلات نفط خاضعة للعقوبات.

وأضاف أن توقيت أي خطوات إضافية يعتمد على تصرف الطرف الآخر"، على حد تعبيره.

كما رفض الرئيس الأميركي توضيح ما إذا كان إسقاط حكم مادورو يمثل الهدف النهائي للإدارة الأمريكية، مكتفيا بالقول "هو يعرف تماما ما أريده".

يذكر أن ترمب قد أمر، الثلاثاء، بفرض"حصار" على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على مادورو، بعد أن صادرت الولايات المتحدة أخيرا ناقلة نفط قرب السواحل الفنزويلية.

وعلى صعيد التأثير العراقي، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن فنزويلا تصدر ما بين 600 إلى 800 ألف برميل من النفط الخام تذهب جزء منها إلى الولايات المتحدة والنفط الفنزويلي من نوع النفوط الثقيلة الحامضية وهو يشبه خام البصرة الثقيل.

وتابع الخبير الاقتصادي، قائلاً: "في الحسابات المالية ليس من مصلحة العراق زيادة صادراته النفطية إلى الولايات المتحدة والإحلال محل الصادرات الفنزويلية لان سعر خام البصرة الثقيل أقل بنحو 4 دولارات من سعر خام البصرة المتوسط، فضلاً عن تحمل العراق لكلفة النقل والتأمين للنفط المصدر إلى الولايات المتحدة والتي تبلغ 3.5 دولار لكل برميل.

كما أن العراق، وفقاً المرسومي، محدد بحصة انتاجية محددة ولذلك الأفضل اقتصادياً أن يصدر نفطه إلى آسيا حيث لا يتحمل كلف النقل والتأمين، بالإضافة إلى ارتفاع سعر خام البصرة.

وانخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم أمس الخميس، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 50 سنتاً بما يعادل 0.88%‎‎ ليصل إلى 56.42 دولاراً، وتراجع خام البصرة المتوسط 50 سنتاً بما يعادل 0.84% ليصل 58.97 دولاراً.