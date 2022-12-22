تركيا والعراق يعملان على زيادة حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 20 مليار دولار

شفق نيوز/ أكد خالد أجار، رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، يوم الخميس، إن بلاده والعراق يعملان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 20 مليار دولار.

وقال أجار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وفدا من المجلس زار العراق في 18 - 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لبحث سبل زيادة التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وأشار إلى أن الوفد أكد خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين على أهمية تسريع إجراءات التأشيرة، وضمان حرية حركة الشاحنات التركية وعبور الترانزيت، وسهولة الوصول إلى التمويل لزيادة الصادرات والتجارة والاستثمارات بين البلدين.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الوقت الحالي يبلغ نحو 20 مليار دولار، فيما يواصل البلدان العمل على رفعه أكثر من ذلك.