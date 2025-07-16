تركيا والصين في طليعة الدول المصدرة للعراق خلال 2024

شفق نيوز- بغداد

كشف موقع "تريد ماب" الذي يوفر خريطة لتجارة الدول للصادرات والواردات، يوم الاربعاء، ان الصين وتركيا تعتبران اكثر دولتين توريدا للبضائع إلى العراق خلال العام 2024.

وذكر الموقع في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق استورد من الصين وتركيا أكثر من باقي الدول الاخرى في العام 2024، وقد تراوحت نسبة ما استورده من هاتين الدولتين بين 20 إلى 50% من استيراداته الكلية".

واضاف ان "الاستيرادات من الصين شملت، الاجهزة الميكانيكية والكهربائية والسيارات وغيرها، فيما شملت الاستيرادات من تركيا الأحجار الكريمة والآلات الكهربائية والاثاث وغيرها"، موضحا ان "العراق استورد أيضا من الهند بنسبة تراوحت ما بين 5 الى 10%، والتي شملت الرز والبنزين واللحوم".

ووفقا للاحصائيات، فإن "العراق استورد بنسبة 1 الى 5% من امريكا وايطاليا والمانيا والمملكة المتحدة ومن اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية ومصر، كما استورد اقل من 1% من البرازيل والأرجنتين وروسيا وكازاخستان واسبانيا واوكرانيا غيرها من الدول الأخرى".