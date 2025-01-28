تركيا: هدفنا رفع التبادل التجاري مع العراق إلى 30 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي العراقي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEİK"، خالد أجار، يوم الثلاثاء، أن بلاده تهدف لرفع التبادل التجاري مع العراق إلى 30 مليار دولار خلال العام الحالي.

وقال أجار، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد قوة بفضل التزامهما في رفع حجم التبادل التجاري.

وأضاف أجار أن العراق كان في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر أسواق التصدير التركية العام الماضي.

وأوضح أن قطاعات البناء والزراعة والطاقة ومعالجة الأغذية والصحة واللوجستيات شهدت تركيزاً تجارياً كبيراً.

وتابع "الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية في العراق ساعدت على مشاركة الشركات التركية في مشاريع المقاولات بالمنطقة. تركيا تواصل تعزيز علاقاتها الودية مع العراق من خلال الشراكات التجارية".

ولفت إلى أن "هناك تعاون متزايد بين تركيا والعراق في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

ووفق معطيات مجلس المصدرين الأتراك، ارتفعت صادرات تركيا إلى العراق بين كانون الثاني/ يناير، وكانون الأول/ ديسمبر 2024، بنسبة 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، حيث بلغت 10 مليارات و698 مليوناً و863 ألف دولار.

واحتل العراق العام الماضي المركز الخامس كأكبر سوق للمبيعات الخارجية التركية، حيث شكلت حصته من إجمالي صادرات تركيا 4.73%.

وشكل قطاع الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، أكبر صادرات تركيا إلى العراق في هذا الفترة بقيمة بلغت مليارين و147 مليون دولار.

ومن حيث المدن، كانت إسطنبول أكبر مصدر للمنتجات التركية إلى العراق بقيمة 3 مليارات و89 مليون دولار، تلتها ولايات غازي عنتاب وماردين وشرناق ومرسين.

ويهدف البلدان لإنشاء ممرات برية وحديدية تربط مدينة البصرة العراقية بتركيا، وذلك من خلال مشروع "طريق التنمية".

ويعتبر "طريق التنمية" أحد أهم الركائز لربط تركيا بالمنطقة، كما يُعد المشروع من أقصر الطرق التي تربط الخليج العربي بأوروبا.

ومن المتوقع أن يُعزز مشروع "طريق التنمية" التكامل الاقتصادي بين تركيا والعراق ودول المنطقة.

عند اكتمال المشروع، يُتوقع أن يتقلص وقت التجارة من الخليج إلى أوروبا بين 12 و15 يوماً، ما سيساهم في تخفيض تكاليف النقل.

وفي حديثه عن "طريق التنمية"، قال أجار إن المشروع يعد أقصر طريق يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، ويوفر فرصا اقتصادية كبيرة ليس للعراق وتركيا فحسب، بل لجميع دول المنطقة.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرصا للتعاون بين البلدين على مستويات عليا خلال السنوات المقبلة، في مجالات استراتيجية مثل مشاريع الطاقة واستثمارات الموانئ والسكك الحديدية والمشاريع اللوجستية.

وذكر أن مجلس الأعمال التركي العراقي، نظم حوالي 40 فعالية في 2024 لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك الاجتماعات المهمة على هامش الزيارات الرسمية.