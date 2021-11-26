تركيا: معدل التبادل التجاري مع العراق ارتفع إلى 20 بالمئة

شفق نيوز/ أعلن القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي، أن العراق يستورد ما قيمته أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الذهب سنويا، نصفها تقريبا من تركيا، مبينا أن معدل التبادل التجاري بين بلاده والعراق ارتفع هذا العام بما نسبته 20 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش المعرض الدولي للمجوهرات والذهب في أربيل، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

وبمشاركة 30 شركة تركية وإيطالية وشركة كوردية واحدة، افتتح المعرض الدولي للمجوهرات والذهب في فندق "Divan" في أربيل، والذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويضم العديد من آلات صنع المجوهرات والذهب.

ويهدف المعرض بناء علاقة تجارية أوسع بين العراق وإقليم كردستان مع تركيا وإيطاليا في مجال تجارة المجوهرات والذهب، وفقا للقائمين عليه.

وقال القنصل التركي إن "تركيا تتمتع بعلاقة تجارية جيدة جدا مع العراق، وقد رفعنا من معدل التجارة هذا العام بما نسبته 20 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، وهدفنا تحسين، وتوسعة نطاق العمل في هذا المجال".

واستطرد بالقول إن "هذه الأنواع من المعارض مهمة جدا، خاصة بالنسبة للقطاعات المختلفة، فقبل أيام قليلة، تم افتتاح معرض آخر في اربيل، حيث قدم أكثر من نصف الشركات من تركيا للمشاركة به".

كما قال القنصل التركي "نحن على إطلاع بأن العراق يستورد ما قيمته تفوق ثلاثة مليارات دولار من الذهب سنويا، نصفها تقريبا يتم استيرادها من تركيا، وهو السبب الرئيسي وراء افتتاح المعرض للمرة الاولى في العراق واربيل".