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تركيا.. قفزة بشراء العقارات والعراق يتصدر عربياً قائمة أكثر المشترين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-27T06:28:16+0000
تركيا.. قفزة بشراء العقارات والعراق يتصدر عربياً قائمة أكثر المشترين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الاولى كأكثر الشعوب العربية شراء للعقارات في تركيا خلال الاشهر 11 من العام الحالي.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان مبيعات المنازل للأجانب زادت بنسبة 39.4٪ بالفترة ما بين كانون الثاني وشهر تشرين الثاني وأصبحت 50 ألفًا 735 منزلا مقارنة بـ 40 ألفا و800 منزلا خلال العام الماضي".

واضاف ان "العراقيين تصدروا باقي الدول العربية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال هذه الفترة حيث اشتروا بـ 7 الاف و622 منزلاً، وجاءت الكويت ثانيا وبعدد بـ الفا و825 منزلا، واليمن ثالثا وبعدد الفا و169 منزلا، وفلسطين رابعا بعدد الف و146 منزلا".

واشارت الى ان "الاردن جاءت بالمرتبة الخامسة من خلال شراء الفا و74 منزلا وجاءت مصر سادسا وبعدد الف و3 منازل، وجاءت لبنان سابعا وبعدد 849 منزلا، وجاءت السودان ثامنا من خلال شراء 624 منزلا".

واوضحت الهيئة ان "الاقبال على شراء المنازل من قبل الاجانب ازدادت خلال شهر تشرين الثاني حيث بلغ 7 الاف و363 منزلا مقارنة بشهر تشرين الاول الذي بلغت فيه عمليات الشراء للمنازل التركية 5 الاف و893 منزلا".

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